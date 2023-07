Giustizia: Foti (Fd'I), su ddl Nordio Parlamento farà valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento valuterà il testo del ddl Nordio sotto il profilo legislativo e sotto quello politico. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista ad "Avvertire". "La maggioranza ha una linea chiara. E non ci sono al momento rilievi formali, a parte le ricostruzioni che leggiamo sui giornali. Ma se talune perplessità hanno un fondamento, non si capisce perché non si debba tenerne conto", ha spiegato. "Dall'introduzione nel codice Rocco, l'abuso d'ufficio è stato modificato più volte, senza risolvere le problematiche legate alla sua applicazione. Chi sostiene che 'andrebbe tipizzato meglio' dovrebbe dirci anche come, altrimenti è facile parlare". Il capogruppo di Fd'I alla Camera è poi tornato sulle polemiche legate alla presenza della premier a Palermo per le commemorazioni della strage di via D'Amelio, definite "invenzioni, di sana pianta". "Ritengo - ha concluso - che il presidente del Consiglio come sempre abbia fatto le scelte più opportune sotto il profilo istituzionale. E lo stesso convegno di Fdi "Parlare di mafia" era in corso di organizzazione da sei mesi, da parte dei miei colleghi di partito Filini e Kelany. Era già tutto calendarizzato".(Rin)