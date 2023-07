Russia: Camera commercio, export verso l'Italia cresciuto dell'89 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2022, le esportazioni russe verso l'Italia sono aumentate dell'89 per cento, mentre l'import dall'Italia è diminuito del 23 per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio italo-russa, Ferdinando Pelazzo, intervistato dal quotidiano "Rossijskaja Gazeta". Pelazzo ha osservato che nel 2023 l'organizzazione si aspetta "un deterioramento significativo" del commercio bilaterale. I dati del primo semestre del 2023 mostrano che le esportazioni dalla Russia sono diminuite dell'80 per cento, ammontando a 1,6 miliardi di euro. Le esportazioni dall'Italia sono pari invece 1,3 miliardi di euro, calando del 23 per cento rispetto al 2021. (Rum)