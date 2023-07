Imprese: Thales, primo semestre ricavi a 8,7 miliardi di euro (+7,7 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 l'azienda francese del settore aerospazio e difesa Thales ha registrato ricavi per 8,7 miliardi di euro, in aumento del 7,7 per cento. Lo ha reso noto il gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza. Le commesse ammontano a 8,6 miliardi di euro (-23 per cento). Il calo si spiega con un importante contratto firmato nel primo semestre del 2022 per la fornitura di caccia Rafale agli Emirati Arabi Uniti. Per il 2023 Thales prevede una crescita organi a dei ricavi compresa tra il 5 e il 7 per cento, che equivale ad una cifra compresa tra i 17,9 e i 19,2 miliardi di euro.(Frp)