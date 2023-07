Medio Oriente: coordinatrice Onu, Libano e Israele applichino la risoluzione Onu 1701

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano e lo Stato di Israele dovrebbero applicare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 1701, che nel 2006 aveva posto fine all'attacco israeliano contro il Paese dei Cedri. È quanto ha affermato la coordinatrice speciale delle Nazioni unite per il Libano, Joanna Wronecka, rivolgendo un appello a Libano e Israele ad "avvicinarsi invece di allontanarsi dalla risoluzione 1701". Lo si apprende dall'ultimo rapporto del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, riferito ieri al Consiglio di sicurezza da Wronecka e da Jean-Pierre Lacroix, vice segretario generale per le operzioni di pace. La riunione di ieri ha avuto tra i temi principali "le recenti tensioni lungo la Linea blu (confine, di fatto, tra il Libano e Israele, fissato dall'Onu nel 2000) e la necessità che entrambe le parti evitino qualsiasi azione che possa portare all'escalation", come si legge in un comunicato stampa dell'ufficio di Joanna Wronecka. Secondo il rapporto del segretario generale Onu, inoltre, si legge che "alcuni degli impegni presi dalle due parti a seguito della risoluzione 1701 non sono ancora stati soddisfatti e non è stato compiuto alcun progresso riguardo all'instaurazione di una tregua permanente tra Israele e il Libano". A tal proposito, Wronecka ha ribadito gli appelli di Guterres a "tutte le parti affinché applichino integralmente le disposizioni della risoluzione 1701, mettano fine alle violazioni e rispettino la cessazione delle ostilità". La coordinatrice speciale delle Nazioni unite, inoltre, ha sottolineato "l'importanza della risoluzione 1701 per la sicurezza e la stabilità del Libano, di Israele e della regione". Facendo il punto sulla situazione nel Paese, invece, Wronecka ha evidenziato la necessità di eleggere al più presto un Presidente della Repubblica, il che sarebbe "un punto di partenza per restituire potere d'azione alle istituzioni dello Stato e per rilanciare la ripresa economica". (Lib)