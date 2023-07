Difesa: Crosetto, l'Italia gioca un ruolo fondamentale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto non nasconde - in una intervista alla "Stampa"- i timori per i difficili equilibri che l'Italia sta inseguendo dentro e fuori dai confini nazionali, pur cogliendo le opportunità che si aprono per il nostro Paese. C'è un "necessario protagonismo dell'Italia nel Mediterraneo, qui giochiamo un ruolo fondamentale", sottolinea, ma dietro alle luci del caso Zaki restano ancora le ombre del caso Regeni "che va risolto — dice — con l'Egitto, non contro l'Egitto". Sul caso Zaki si è dato merito al lavoro del governo e della diplomazia: "Non c'è stato uno scambio. La grazia è un tassello di quell'opera di ricostruzione dei rapporti con l'Egitto. Rapporti che alcuni governi precedenti avevano deciso in modo ideologico di chiudere. La soluzione dei problemi che l'Italia ha con l'Egitto, tra cui c'è anche il caso Regeni, nasce semmai da una intensa e fattiva cooperazione politica e diplomatica". Si dice che l'Italia abbia assicurato ad Al Sisi un aiuto sul fronte agricolo e l'impegno ad aiutare lo sblocco di 431 milioni di dollari di fondi del programma alimentare Onu per l'Egitto: "Non c'entra nulla con la vicenda Zaki. Rientra semmai in un'altra visione, che è quella della sicurezza del bacino del Mediterraneo. Un Egitto in cui aumenta l'instabilità diventa pericoloso per sé stesso e, necessariamente, per noi. Costruire condizioni economiche, scolastiche, sanitarie e di formazione dignitose in Africa è l'unico modo per evitare che l'Europa diventi l'unico possibile approdo per milioni di persone oggi e per centinaia di milioni di persone tra 20 anni". (segue) (Res)