Difesa: Crosetto, l'Italia gioca un ruolo fondamentale nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al caso Regeni: "Non è sollecitando o insultando sui giornali che si risolvono le questioni. Tutti vogliamo trovare la verità e chiudere la vicenda in modo serio: chi è colpevole paghi, questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire". "Se la mettessimo sul piano del rispetto dei diritti che abbiamo in Europa - osserva il ministro - difficilmente avremmo rapporti con molti paesi extra Ue. Sono vent'anni che parliamo con la Cina, nonostante tutto". Con Pechino ci parliamo e abbiamo firmato il memorandum per la via della Seta: "Non bisognava entrarci. Ora ci siamo dentro e questo rende più complicato uscirne. Per tornare indietro, adesso, otterremmo un rapporto peggiore di quello che avevamo prima di entrarci. È una delle grandi vittorie di Conte e compagni", ha concluso Crosetto. (Res)