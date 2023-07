Pakistan-Ucraina: Kuleba ricevuto da Sharif, colloquio su conflitto e temi bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nell’incontro con Bhutto Zardari, sempre nella giornata di ieri, ci sono state discussioni “estese” e “fruttuose” su questioni bilaterali, regionali e multilaterali, in particolare sul rafforzamento dei legami “in tutte le aree vantaggiose per entrambe le parti”, stando a quanto riferito dal ministero degli Esteri di Islamabad. Bhutto Zardari, su Twitter, si è detto lieto dello scambio di opinioni avuto con Kuleba. “Abbiamo concordato di espandere la cooperazione in diverse aree rinvigorendo i meccanismi bilaterali esistenti”, ha sintetizzato. “Ho espresso la speranza che il conflitto ucraino in corso possa essere risolto attraverso il dialogo e la diplomazia”, ha aggiunto. (segue) (Inn)