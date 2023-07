Pakistan-Ucraina: Kuleba ricevuto da Sharif, colloquio su conflitto e temi bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri degli Esteri hanno tenuto una conferenza stampa congiunta dopo il colloquio, nel corso della quale Bhutto Zardari ha ribadito che Islamabad mantiene una posizione “imparziale” sul conflitto Ucraina-Russia ed è disponibile a sostenere iniziative di pace. “Abbiamo discusso della situazione in Ucraina. Ho condiviso col ministro degli Esteri la nostra profonda preoccupazione per la situazione attuale e ho porto le nostre condoglianze per la perdita di vite preziose e per l’immensa sofferenza umana”, ha riferito il ministro pachistano. “In segno di solidarietà col popolo dell’Ucraina e nonostante le nostre sfide economiche abbiamo inviato assistenza umanitaria”, ha proseguito. “Crediamo che un conflitto prolungato porti immense difficoltà e sofferenze alla popolazione civile. Speriamo che la pace prevalga in modo che i popoli dell’Ucraina e della Russia possano godere i frutti della pace”, ha aggiunto Bhutto Zardari. Il ministro degli Esteri del Pakistan ha invocato anche il ripristino dell’Iniziativa sui cereali del Mar Nero: “Non è solo nel nostro interesse, ma nell’interesse del mondo che questa iniziativa per il grano venga ripristinata”. (segue) (Inn)