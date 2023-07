Pakistan-Ucraina: Kuleba ricevuto da Sharif, colloquio su conflitto e temi bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Kuleba è stata accompagnata da indiscrezioni mediatiche sull’invio di armi pachistane all’Ucraina, su cui in conferenza stampa è stata chiesta una risposta a Bhutto Zardari, che ha negato l’esistenza di un accordo in materia. Le presunte forniture di armi pachistane all’Ucraina sono state rivelate dalla stampa indiana. Il quotidiano “The Economic Times” ha scritto di aver “appreso che una nave mercantile è ormeggiata nel porto di Karachi dalla scorsa settimana per caricare quasi 200 container di scorte di difesa prodotte da Pakistan Ordnance Factories”, azienda statale che produce armi e munizioni. Il carico, contenente missili, dovrebbe essere consegnato al porto di Danzica, in Polonia, nella seconda metà di agosto. La consegna non sarebbe la prima. Secondo la testata indiana, il Pakistan “è in prima linea nelle forniture di armi, munizioni e artiglieria all’Ucraina dallo scorso agosto per volere dell’Occidente e attraverso Paesi terzi”. (Inn)