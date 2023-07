Credito: Orcel (Unicredit), le banche aiutino le comunità da cui traggono beneficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho una brutta reputazione: sono molto focalizzato nell'estrarre la maggior redditività possibile dalla nostra squadra". Sorride Andrea Orcel, l'amministratore delegato che ha portato Unicredit a macinare utili per 7,3 miliardi negli ultimi quindici mesi. Quelli in cui grandi banche e grandi imprese hanno realizzato profitti record mentre la peggiore inflazione degli ultimi quarant'anni ha impoverito milioni di italiani. Orcel in una intervista alla "Stampa" non vede scenari foschi, ma la frenata dell'economia e le difficoltà di milioni sì. E allora chiama ciascuno a fare la propria parte: le imprese a ritoccare gli stipendi, le banche «ad aiutare le comunità da cui traiamo beneficio quando va tutto bene, perché è moralmente giusto farlo e se si rompe l'equilibrio ci perdiamo tutti», la Bce a procedere con grande cautela. Tre milioni di famiglie italiane chiedono aiuto per le rate dei mutui impennate dopo i rialzi dei tassi della Bce. "Noi queste cose abbiamo iniziato a farle da tempo, anche grazie ai sistemi di monitoraggio con cui individuiamo in anticipo le difficoltà dei clienti. Con la nostra campagna 'Unicredit per l'Italia già a inizio giugno abbiamo stanziato 10 miliardi, 4 dei quali a favore delle famiglie per allungare i mutui, permettere di sospendere i pagamenti per dodici mesi e rivedere gli importi delle rate. E' un modo per aiutare a gestire il periodo di picco dei tassi. Abbiamo anche stanziato 130 milioni per supportare i nostri dipendenti e siamo stati la prima banca che ha riaperto il riacquisto di crediti fiscali con il meccanismo della quarta cessione, come ad esempio il superbonus". (segue) (Res)