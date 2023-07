Credito: Orcel (Unicredit), le banche aiutino le comunità da cui traggono beneficio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici - aggiunge - della proposta dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e del Tesoro, la valuteremo e siamo disposti eventualmente a integrarla con le nostre. Ma da quello che ho visto, ciò che abbiamo in atto supera già le loro proposte". Rate piu lunghe significano più interessi da pagare: "In Unicredit l'allungamento del mutuo avviene a costo zero e senza modificare il tasso di interesse". Christine Lagarde, presidente della Bce, e Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, sono divisi sulla politica monetaria, ma concordano su un punto: le banche devono alzare i rendimenti dei conti correnti. Perché incassano dall'aumento dei tassi, ma non danno benefici ai clienti. "Noi siamo stati tra i primi a dare benefici ai nostri correntisti. A marzo abbiamo tagliato i costi per circa 50 euro all'anno a quattro milioni e mezzo di clienti. Non è poco, soprattutto se si tiene presente che in media si tratta di conti con giacenze di poche migliaia di euro. Ma, al di là di questo, bisogna intendersi bene sulla natura di un conto corrente: è un servizio, strumentale per esaudire le esigenze quotidiane dei cittadini e non una forma di investimento". "In realtà - osserva ancora l'amministratore delegato - i fondi liquidi si muovono con relativa velocità e i conti correnti non vengono usati per risparmi a lungo termine, ma per finanziamenti tra uno stipendio e l'altro". (segue) (Res)