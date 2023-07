Credito: Orcel (Unicredit), le banche aiutino le comunità da cui traggono beneficio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, chi vuole un ritorno deve investire i propri soldi: "Ci sono vari modi per depositare il denaro. Il conto corrente ha una funzione transazionale, di pagamento. Il cliente può decidere di investire e insieme ai professionisti della banca trovare le soluzioni più adatte per trasferire automaticamente le giacenze in eccesso in prodotti a capitale garantito che offrono un rendimento. È molto più importante aiutare sui mutui e sul credito al consumo piuttosto che dare un punto in più di ritorno sui depositi sui conti". La prossima settimana la Bce alzerà di nuovo i tassi: "Ci sono alte probabilità che vengano aumentati anche a settembre. Poi la Bce dovrà valutarne l'impatto e capire come procedere". "Siamo passati in pochissimo tempo - continua - da tassi negativi e liquidità sovrabbondante a tassi alti e ad una severa stretta sulla liquidità. È stato un cambio strutturale enorme in un periodo brevissimo, ma per vedere gli effetti della politica monetaria ci vuole tempo. I tassi sono destinati a rimanere alti per un certo tempo. Prima di invertire la rotta la Bce vorrà essere davvero sicura che non sia troppo presto, nel rispetto del suo mandato", ha concluso Orcel. (Res)