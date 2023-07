Pnrr: Ciriani, sulla terza rata abbiamo smentito i gufi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in una intervista al "Messaggero" commenta lo sblocco della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "È la dimostrazione che le modifiche non solo sono possibili, ma sono utili. E soprattutto che quello dell'esecutivo non era un gioco a distruggere il Piano ma una battaglia di pragmatismo che, come ha annunciato il ministro Fitto in cabina di regia, non incide sul saldo della terza e della quarta rata. L'Italia incasserà comunque 35 miliardi di euro, a slittare tra terza e quarta rata è solo una parte molto ridotta in termini percentuali". La trattativa per la quarta rata però non si annuncia semplice: "Fino ad ora abbiamo sempre smentito gufi e pessimisti. Faremo uguale anche questa volta". Intanto per S&P Roma è in ritardo e ha utilizzato solo il 20 per cento delle risorse disponibili: "L'Italia non è indietro rispetto al programma che si è dato. Il governo è al potere da circa nove mesi e ha fatto tutto ciò che era possibile. Dalla cabina di regia a diversi decreti per accelerare. Forse c'è qualcuno che dall'estero scommette contro l'Italia, ma dimostreremo di avere le carte in regola per centrare i nostri obiettivi. E poi, ricordo, che quando qualcuno tifa contro di noi lo fa contro gli interessi degli italiani". (segue) (Res)