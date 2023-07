Pnrr: Ciriani, sulla rata abbiamo smentito i gufi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la morte di Silvio Berlusconi l'equilibrio in maggioranza traballa. "Non ho questa preoccupazione, Forza Italia ha appena eletto (Antonio) Tajani segretario ed è una componente essenziale della coalizione. E non mi pare ci si qualcuno all'orizzonte capace di sostituirsi. Il centro che conta è già all'interno del centrodestra. Certo Berlusconi era inimitabile ma il ruolo dell'area moderata non è messo in discussione", ha concluso Ciriani. (Res)