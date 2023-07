Emirati-Turchia: prima riunione del Consiglio commerciale dopo recente rifondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio commerciale della Turchia e degli Emirati Arabi Uniti ha tenuto la sua prima riunione, ieri, dopo la sua rifondazione in occasione della visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ad Abu Dhabi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che la riunione, cui hanno partecipato il ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, e il ministro turco del Commercio, Omar Bolat, è stata presieduta da Abdullah Humaid al Hameli, amministratore delegato del settore Città economiche e zone franche del gruppo Ad Ports. Al centro delle discussioni ci sono state le nuove opportunità di cooperazione tra Emirati e Turchia in vari settori, in particolare il commercio, l’imprenditoria, l’agricoltura, i trasporti, il turismo, la sicurezza alimentare, le energie rinnovabili, la logistica, i servizi bancari, le infrastrutture, la cultura, la sanità, l’industria e l’innovazione tecnologica. Al Hameli ha sottolineato l’importanza del Consiglio commerciale nel rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Ankara e Abu Dhabi e nell’ampliare le prospettive per una cooperazione vantaggiosa. (Res)