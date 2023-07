Regno Unito: cambiamenti al governo nel 2022 costanti ai contribuenti 3,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos e gli avvicendamenti alla guida del governo del Regno Unito nel 2022 sono costati ai contribuenti britannici più di 3 milioni di sterline (3,4 milioni di euro) in termini indennità di licenziamento. È quanto emerso da una serie di documenti governativi, ripresi dai media locali. Nello specifico, gli ex premier Boris Johnson e Liz Truss hanno entrambi incassato 18.600 sterline (21.456 euro) per il loro lavoro a Downing Street. Per Truss, ciò equivaleva a 381 sterline (439 euro) per ciascuno dei 49 giorni in cui era in carica. Il governo è stato costretto a risarcire anche ministri, consiglieri e funzionari che sono stati licenziati con il cambio di premiership. Tra questi, ad esempio, l'ex cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, il cui licenziamento da parte di Truss è costato ai contribuenti 16.876 sterline (19.467 euro); cioè 444 sterline (512 euro) per ciascuno dei 38 giorni in cui ha prestato servizio. (Rel)