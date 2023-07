Roma: presidente Municipio VI, grazie a forze dell'ordine per operazione legalità, lo Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio sentitamente il VI distretto della Polizia di Stato Casilino Nuovo e la Polizia Locale Roma Capitale VI Gruppo Torri per le operazioni condotte durante tutta la giornata di ieri, dall'alba fin dopo al tramonto, tra versante Casilino e Prenestino, in particolare Finocchio, Borghesiana e Villaggio Falcone. Si è trattata di una vera e propria operazione legalità, nata dopo neppure 48 ore dall'assemblea pubblica organizzata dall'Associazione commercianti di Finocchio e dai cittadini, che lamentavano l'alto livello di criminalità e la poca sicurezza dei nostri quartieri. Le Istituzioni hanno risposto in maniera forte: lo Stato c'è". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "I ringraziamenti - sottolinea - non sono un pro forma, sono più che sinceri. Da Presidente e da cittadino di questo Municipio, che mi onoro di rappresentare, sono davvero grato alle Forze dell'Ordine che hanno dimostrato la loro presenza, facendo quello che non fatico a definire un capolavoro. Grazie davvero, a nome di tutti i cittadini del Municipio VI delle Torri, auspicando che tutto questo possa rappresentare a breve la normalità e non un fatto eccezionale", conclude Franco.(Com)