Epstein: "Daily Mirror", documenti del tribunale smentiscono versione del principe Andrea

- Il principe Andrea avrebbe visitato Jeffrey Epstein quando era agli arresti domiciliari per reati sessuali. È quanto emerge da nuovi documenti depositati in tribunale che contraddicono le affermazioni del principe Andrea secondo cui avrebbe visto il magnate statunitense solo una volta, nel 2010, dopo che la sua pena detentiva di 13 mesi del 2008 era terminata. Nella sua intervista in relazione al caso, il principe aveva dichiarato di essere andato a trovare Epstein a New York solo per porre fine alla sua amicizia con lui. Tuttavia, secondo i documenti del tribunale, ripresi dal quotidiano "Daily Mirror", in un'email inviata il 14 giugno di quell'anno, Epstein scrisse: "Andrea si è appena seduto accanto a me a cena". Inoltre, il principe Andrea ed Epstein avrebbero pranzato e trascorso del tempo insieme. (Rel)