Pacifico: "Nikkei" Usa usufruiranno di basi militari a Papua per 15 anni (2)

- Già nel 2018, l'ex presidente Donald Trump aveva annunciato che gli Usa avrebbero preso parte alla modernizzazione e all'ampliamento della base. Secondo il testo dell'accordo ottenuto da "Nikkei", quest'ultima potrà essere utilizzata per "operazioni di emergenza", in aggiunta ad attività umanitarie e di risposta ai disastri naturali. Gli Stati Uniti potrebbero dunque utilizzare la base anche nell'eventualità di una guerra con la Cina nello Stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale. L'accordo consente inoltre alle forze armate statunitensi di posizionare anticipatamente scorte di rifornimenti, materiale ed equipaggiamenti presso i siti militari di Papua, e demanda a ulteriori accordi attuativi i dettagli della questione. Secondo il quotidiano giapponese, l'imminente visita di Austin servirà a placare le preoccupazioni suscitate dall'accordo, che secondo alcuni politici di Papua violerebbe la sovranità del Paese e lo porrebbe in una posizione di aperto contrasto con la Cina. (Git)