Argentina-Regno Unito: Cafiero a Cleverly, “autodeterminazione non vale per abitanti Malvinas”

Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha risposto al ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, e ha affermato che, secondo la risoluzione 1514 dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), l'autodeterminazione non è applicabile agli abitanti delle Malvinas (Falkland). Il ministro lo ha scritto su Twitter, in risposta a un messaggio di Cleverly, che aveva sostenuto che il 99,8 per cento degli abitanti delle isole ha votato per essere parte del Regno Unito. Cafiero ha affermato che il Regno Unito ha violato l'integrità territoriale dell'Argentina per 190 anni. "In un mondo in cui le relazioni internazionali devono essere basate su regole, il rispetto del diritto internazionale e, soprattutto, dell'integrità territoriale degli Stati è essenziale. Ringraziamo le recenti espressioni categoriche della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) e dell'Unione Europea (Ue) al riguardo", ha affermato il ministro, riferendosi alla decisione del vertice di questa settimana a Bruxelles di incorporare nella sua dichiarazione finale la posizione della Celac in riguardo alla disputa tra l'Argentina e il Regno Unito riguardo la sovranità sulle isole.