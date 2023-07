Argentina-Regno Unito: Cafiero a Cleverly, “autodeterminazione non vale per abitanti Malvinas” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadisco la nostra proposta espressa il 2 marzo a margine del Vertice del G20: adottare una nuova agenda bilaterale relativa al Sud Atlantico e riprendere il processo formale dei negoziati nel quadro della Risoluzione 2065 dell'Assemblea Generale del Onu", ha concluso Cafiero. La dichiarazione finale del vertice Celac-Ue sostiene che l'Ue "prende atto" della "storica" posizione assunta dalla Celac, "basata sull'importanza del dialogo e del rispetto del diritto internazionale nella soluzione pacifica delle controversie". Un passaggio menziona il nome "Malvinas", riconosciuto dai Paesi latinoamericani assieme a quello delle Falkland da sempre usato a livello europeo in omaggio alla toponomastica britannica. Nel paragrafo successivo, le parti riaffermano "l'impegno fondamentale in favore di tutti gli scopi e i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, compresa l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati e il rispetto della loro integrità territoriale e indipendenza politica, la risoluzione delle controversie con mezzi pacifici e in conformità con i principi di giustizia e diritto internazionale". (Abu)