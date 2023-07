Ucraina: proseguono gli attacchi notturni contro Odessa, danneggiato consolato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici delle forze armate russe contro la città portuale di Odessa, nell'Ucraina orientale, sono proseguiti per la quarta notte consecutiva. Lo riferiscono fonti locali, secondo cui l'onda d'urto di una delle esplosioni ha causato danni al consolato generale cinese in quella città, senza causare vittime o feriti. Una ulteriore conferma è giunta dal ministero degli Esteri cinese, secondo cui "una esplosione si è verificata nelle vicinanze del Consolato generale a Odessa. L'onda d'urto ha scosso parte della struttura e mandato in frantumi le vetrate". Il ministero ha aggiunto che Pechino "assumerà tutte le misure necessarie a tenere al sicuro le istituzioni e i cittadini cinesi in Ucraina". Secondo l'emittente televisiva statunitense "Cnn", le autorità militari ucraine ammettono che i sistemi di difesa aerea non sono in grado di abbattere alcuni tra i sistemi d'arma usati dalle forze russe per gli attacchi contro Odessa, come i missili antinave supersonici Oniks e Kh-22, a causa della loro elevata velocità. "Abbattiamo quel che possiamo. Ovviamente vorremmo poter abbattere di più", ha dichiarato all'emittente televisiva Yurii Ihnat, portavoce del comando della Forza aerea dell'Ucraina, aggiungendo che le forze armate hanno bisogno "di più mezzi (...) specialmente contro i missili balistici". (Kiu)