Islam: Arabia Saudita invierà lettera di protesta a incaricato d’affari ambasciata svedese

- L'Arabia Saudita convocherà l’incaricato d'affari presso l'ambasciata di Svezia per consegnargli una nota di protesta, con una richiesta del Regno alle autorità svedesi di prendere tutte le misure immediate e necessarie per fermare tali azioni deplorevoli, che violano tutti gli insegnamenti religiosi, le leggi e le norme internazionali. Lo si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri, ripreso dal quotidiano “Arab News”, nel quale si condanna fermamente “le ripetute e irresponsabili azioni delle autorità svedesi che concedono a estremisti permessi ufficiali per autorizzarli a bruciare e profanare copie del Sacro Corano". Nel testo, infatti, si definisce il rogo di copie del Corano come "un atto che costituisce una provocazione sistematica dei sentimenti di milioni di musulmani in tutto il mondo". Il dicastero saudita ha ribadito, inoltre, la "netta opposizione del Regno a qualsiasi azione alimenti l'odio tra le religioni e limiti il dialogo tra i popoli". Parimenti, come riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, la Lega islamica mondiale (organizzazione fondata nel 1962 alla Mecca dal principe Faisal) ha condannato con fermezza il “vile atto di profanazione di una copia del Sacro Corano da parte di un estremista nella capitale svedese”, che “contravviene a tutte le norme e ai principi religiosi e umani”. Tali azioni, ha dichiarato la Lega islamica in un comunicato stampa diffuso ieri, “con il pretesto della libertà di espressione, in realtà ledono il concetto civile e logico di libertà”. Nel testo, inoltre, si lancia un monito sui pericoli derivanti da “pratiche che alimentano l’odio e offendono i sentimenti religiosi” e “non servono altro ad altro se non all’estremismo”. (Res)