Maldive: "Nikkei", Paese crocevia per spedizioni microchip alla Russia

- Le Maldive sono uno degli snodi del commercio marittimo globale utilizzati per aggirare le sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui dall'inizio del conflitto sono stati inviati in Russia attraverso le Maldive almeno 400mila microchip di fabbricazione statunitense, del valore di circa 53,6 milioni di dollari. Il quotidiano ha analizzato dati delle dogane russe forniti dalla società di ricerca indiana Export Genius, tramite i quali aveva verificato di recente che anche semiconduttori di fabbricazione giapponese continuano ad affluire in Russia a dispetto delle sanzioni. Stando ai dati delle Nazioni Unite, nel 2021 le esportazioni totali delle Maldive, esclusi i servizi, sono ammontate a 280 milioni di dollari. Il valore dei semiconduttori di produzione statunitensi inviati alla Russia equivale al 20 per cento di tale cifra. "Nikkei" evidenzia che le spedizioni di semiconduttori dal Paese insulare dell'Oceano indiano sono aumentate significativamente da maggio 2022, proprio dopo l'invasione dell'Ucraina e in concomitanza con la ripresa voli tra Mosca e Male della compagnia aerea russa Aeroflot. (Git)