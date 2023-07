Usa: vasto incendio ed esplosioni vicino alla città di Phoenix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio intervallato da esplosioni si è verificato nei pressi dell'aeroporto internazionale Sky Harbor di Phoenix, negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media locali, rilanciando immagini delle fiamme tratte dalle videocamere del dipartimento dei Trasporti dell'Arizona. A giudicare dalle riprese, l'incendio potrebbe essere stato causato dalla rottura di una grande conduttura di gas. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e il traffico del vicino aeroporto non ha subito rallentamenti. (Was)