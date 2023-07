Libano: quattro feriti nell’incendio scoppiato nel campo profughi di Saida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato ieri in un campo che ospita profughi siriani presso l’entrata meridionale della città di Saida, nel Libano-Sud. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, citando “una fonte della sicurezza e testimoni oculari”. L’incendio è stato causato da una o più bombole di gas che, hanno preso fuoco provocando l'incendio di sei tende. Tra i feriti ci sono due giovani di 19 e 20 anni, entrambi di nazionalità siriana. Uno di essi è stato soccorso sul posto dal personale della Fondazione sociale e culturale Maarouf Saad, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale Al Hamchari. Il terzo ferito è stato trasportato dalla Croce Rossa, mentre il quarto è stato condotto in un ospedale della zona da un automobilista di passaggio. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per cercare di domare le fiamme nel campo, che attualmente ospita 40 famiglie. Lo scorso febbraio, una donna e suo figlio erano morti nell’ncendio scoppiato in un campo profughi nel villaggio di Ersal, nella Valle della Bekaa. Negli ultimi anni, diversi incendi hanno distrutto campi informali di rifugiati in Libano, dove non sempre le norme di sicurezza vengono rispettate. Gli incidenti sono spesso causati da impianti elettrici di fortuna o dall'uso di stufe per il riscaldamento durante i mesi invernali. (Lib)