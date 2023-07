Brasile-Usa: governi firmano protocollo d'intesa su diritti lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Stati Uniti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di diritti dei lavoratori. Il documento è stato firmato dal ministro brasiliano del Lavoro, Luiz Marinho, e dalla sottosegretaria al Lavoro degli Stati Uniti, Thea Lee. La cerimonia ha avuto luogo a Indore, in India, a margine della riunione dei ministri del lavoro del G20. Secondo il documento, "Brasile e Stati Uniti intendono cooperare per promuovere il rispetto della libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, la formazione dei lavoratori e il rafforzamento dei sindacati democratici, oltre a promuovere l'uguaglianza razziale e di genere sul posto di lavoro". (segue) (Brb)