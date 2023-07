Usa: sottosegretaria Jenkins in visita in Colorado e nel Regno Unito dal 20 al 27 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, Bonnie D. Jenkins, si recherà ad Aspen, in Colorado, e poi a Londra, nel Regno Unito, dal 20 al 27 luglio. Lo ha riferito ieri il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il viaggio servirà a far progredire le priorità degli Stati Uniti sui fronti del controllo delle armi, del disarmo, della non proliferazione e della sicurezza internazionale. La sottosegretaria partecipa al Forum sulla sicurezza di Aspen, mentre a Londra incontrerà i partner del patto trilaterale Aukus con Giappone e Australia. (Was)