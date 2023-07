Brasile-Usa: viceministra Esteri incontra omologa statunitense Nuland, focus su agenda regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha incontrato l'omologa degli Stati Uniti, Victoria Nuland, in un vertice bilaterale a Brasilia. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri, secondo cui le viceministre "oltre alle questioni bilaterali" hanno affrontato questioni regionali "come il dossier sul Venezuela e la crisi sociale ed economica ad Haiti", e questioni globali, "in particolare in merito al conflitto in Ucraina e le prospettive della presidenza brasiliana del G20". L'incontro – prosegue la nota – fa parte del processo di rilancio dei rapporti politici tra Brasile e Stati Uniti che nel 2024 celebreranno il bicentenario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. (Brb)