Islam: la Giordania condanna autorizzazione concessa dalla Svezia a rogo copia Corano

- Il Regno hashemita di Giordania ha condannato il permesso accordato ieri dalle autorità della Svezia al rogo di una copia del Corano a Stoccolma. Lo si apprende dall’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, secondo la quale la diplomazia di Amman, in un comunicato stampa, ha dichiarato che “tale comportamento imprudente alimenta l’odio ed è una manifestazione di islamofobia, che incita alla violenza e all’offesa nei confronti delle religioni”. Per questo, il ministero giordano ha affermato la “necessità di rispettare i simboli religiosi e di porre fine a tutte le azioni e le pratiche che alimentano l’odio e la discriminazione”. “Il fatto che le autorità svedesi abbiano concesso di nuovo a questo estremista (un riferimento a Salwan Momika, il rifugiato iracheno che aveva ottenuto l’autorizzazione per incendiare una copia del Corano davanti all’ambasciata dell’Iraq a Stoccolma e che, lo scorso 28 giugno, aveva compiuto lo stesso gesto di fronte a una moschea della città) di attaccare il Sacro Corano è inaccettabile, semina discordia e mina la convivenza pacifica”. Un simile gesto, continua il comunicato del ministero degli Esteri, “non può essere considerato in nessun caso come una forma di libertà di espressione”. (Res)