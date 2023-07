Islam: presidente Parlamento arabo esorta a interrompere relazioni con la Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento arabo, Adel bin Abdulrahman al Asoumi, ha condannato fermamente le autorità della Svezia per aver autorizzato il rogo di una copia del Corano per la seconda volta, esortando i Paesi arabi a interrompere le relazioni diplomatiche con Stoccolma, a boicottarne i prodotti e a sospendere i viaggi verso le sue località. Lo ha riferito, ieri, il quotidiano Kuwaitiano “Al Rai”. Al Asoumi ha chiesto inoltre alla comunità internazionale di agire con urgenza per porre fine a simili “attacchi al Sacro corano” e di “proteggere i simboli sacri dell’islam”, lanciando un monito sui rischi legati a gesti che potrebbero suscitare irritazione tra i musulmani nel mondo, generando una “spirale di violenza”. Il presidente del Parlamento arabo ha poi elogiato il governo dell’Iraq per aver interrotto le relazioni dilomatiche con la Svezia, sottolineando l’importanza di diffondere i valori di tolleranza e di convivenza pacifica tra religioni e culture, basati sul rispetto dei simboli sacri e sul rifiuto dell’odio e dell’estremismo. (Res)