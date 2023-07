Coree: Seul avverte, minacce nucleari potrebbero portare "alla fine del regime" nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha rivolto oggi un avvertimento perentorio alla Corea del Nord, in risposta alla minaccia di Pyongyang di ricorrere alle armi nucleari dopo l'arrivo nella Penisola coreana di un sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare degli Stati Uniti. In un comunicato, il ministero della Difesa accusa Pyongyang di fuorviare lo scopo e il significato del Gruppo consultivo sul nucleare istituito da Seul e Washington e della presenza del sottomarino in Corea del Sud: nessuno dei due, afferma il ministero, è indicativo di piani per l'utilizzo di armi nucleari contro la Corea del Nord, ma piuttosto "una risposta difensiva" alle provocazioni di Pyongyang. Il comunicato ribadisce inoltre che qualunque tentativo di ricorrere alle armi nucleari contro l'alleanza Corea del Sud-Usa si scontrerebbe con una risposta "immediata e decisiva", che condurrebbe potenzialmente "alla fine del regime" nordcoreano. (segue) (Git)