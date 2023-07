Coree: Seul avverte, minacce nucleari potrebbero portare "alla fine del regime" nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato del ministero della Difesa sudcoreano giunge in risposta a dichiarazioni del ministro della Difesa della Corea del Nord, Kang Sun-nam, secondo cui lo schieramento di sottomarini lanciamissili statunitensi a Busan potrebbe giustificare di Pyongyang ad armi nucleari. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un e vicedirettrice del dipartimento della Propaganda e dell'agitazione di quel Paese, ha invece sollecitato gli Stati Uniti a interrompere le "sciocche azioni" che minacciano la sicurezza nella Penisola coreana. Kim, citata dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" (Kcna), ha commentato le recenti dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, secondo cui Washington teme ulteriori test balistici o nucleari da parte di Pyongyang. "Gli Stati Uniti dovrebbero interrompere le sciocche azioni che provocandoci potrebbero porre a rischio la sicurezza", ha dichiarato la sorella del leader coreano, che ha anche ribadito il "no" di Pyongyang a colloqui senza precondizioni con gli Stati Uniti in materia di disarmo: gli Stati Uniti "si illudono" se pensano che sia possibile privare la Corea del Nord dei suoi mezzi di deterrenza, ha dichiarato Kim Yo-jong. (segue) (Git)