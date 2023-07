Turchia: presidente Erdogan riceverà separatamente presidente Anp e premier Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, “riceverà separatamente il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, e il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu”. Lo ha riferito, ieri, un comunicato della presidenza della Repubblica turca, ripreso dall'agenzia di stampa turca “Anadolu”. Abbas e Netanyahu, secondo il comunicato, arriveranno in Turchia su invito di Erdogan, rispettivamente, il 25 e il 28 luglio e con entrambi il presidente turco “scambierà punti di vista sulle principali questioni regionali e internazionali”. Con Abu Mazen, Erdogan discuterà delle modalità per “sviluppare ulteriormente la cooperazione tra la Turchia e lo Stato di Palestina amico e fraterno. Con Netanyahu, invece, affronterà lo stato dei rapporti bilaterali tra Turchia e Stato di Israele e delle “misure da adottare per migliorare la cooperazione”. (Tua)