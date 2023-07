Afghanistan: "Washington Post", la Cina si prepara a sfruttare le vaste riserve di litio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il territorio dell'Afghanistan cela riserve di terre rare dal valore stimato in mille miliardi di dollari, e dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Paese, gli avversari regionali di Washington sono in corsa per appropriarsi di quelle risorse. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", secondo cui lo sfruttamento delle risorse minerarie afghane potrebbe rafforzare i talebani "e i loro nuovi partner cinesi". La ricchezza che si cela nel sottosuolo dell'Afghanistan è nota agli Stati Uniti da più di un decennio: nel 2010 il dipartimento della Difesa Usa ha soprannominato il Paese "l'Arabia Saudita del litio", dopo aver guidato una spedizione di geologi del governo statunitense nel Paese. Proprio tale spedizione portò a stimare il valore delle riserve di terre rare dell'Afghanistan in mille miliardi di dollari. Un anno più tardi, l'Us Geological Survey pubblicò una mappa delle principali riserve minerarie dell'Afghanistan, che sono perlopiù concentrate nel nord-est del Paese, un una turbolenta area al confine con il Pakistan e non lontano dal Corridoio del Wakhan, lo stretto lembo di territorio montuoso che collega direttamente il Paese alla Cina. Ora che hanno riassunto il pieno controllo del Paese, i talebani puntano a sfruttare tali risorse, e per farlo puntano su partner cinesi. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, la domanda globale di litio potrebbe aumentare di 40 volte rispetto ai livelli del 2020 entro il 2040 per effetto della crescita dell'industria delle auto elettriche. L'Afghanistan resta isolato diplomaticamente e sottoposto a forti pressioni internazionali. Lo sfruttamento delle risorse minerarie del Paese, però, consentirebbe ai talebani di resistere alle sanzioni economiche, e alla Cina di consolidare ulteriormente la propria stretta sulla catena di fornitura globale delle terre rare per l'elettromobilità. (Was)