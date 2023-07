Turchia: ministero Difesa, continua impegno contro organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Turchia continueranno ad adoperarsi contro le organizzazioni terroristiche che minacciano la sua sicurezza attraverso i confini e per garantire la stabilizzazione in Siria nel più breve tempo possibile, assicurando un rimpatrio sicuro dei rifugiati. Lo ha dichiarato ieri il consigliere per le pubbliche relazioni del ministero della Difesa turco, durante una conferenza stampa, secondo quanto si apprende dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Akturk, inoltre, ha aggiunto che Ankara intende portare avanti i colloqui con Damasco per la normalizzazion delle relazioni. “La lotta delle nostre Forze armate continua contro tutte le minacce e i pericoli, tra cui le organizzazioni come lo Stato islamico (Is), il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e il Partito dell'unione democratica curda (Pyd) e la sua ala militare, le Unità di protezione del popolo (Ypg) nel nord della Siria e dell'Iraq", ha assicurato Akturk. Il consigliere ha quindi difeso le operazioni di rimpatrio dei rifugiati siriani che violano le condizioni di soggiorno e di protezione temporanei, rispondendo alle recenti accuse lanciate alle autorità turche dalle organizzazioni per i diritti umani a proposito di “deportazioni forzate”. L’ultima di queste operazioni era avvenuta lo scorso 19 luglio, quando circa 180 siriani erano stati rimpatriati attraverso i valichi di confine di Tel Abyad e Ras al Ain nella regione interessata dall’operazione militare turca denominata Fonte di pace e controllata dalle Forze armate di Ankara e dalle milizie dell’Esercito siriano libero ad esse affiliate. (Res)