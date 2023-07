Pnrr: Cdm interviene in giudizio legittimità costituzionale Regione Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 19:10 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato di intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l’articolo 33 comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante: “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)