Expo 2030: Gualtieri, Roma può andare a ballottaggio e vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per Expo 2030, Roma "ha buone possibilità, abbiamo un concorrente agguerrito, che ha più soldi di noi, che è partito prima, noi abbiamo avuto la crisi di governo. Penso che possiamo andare a ballottaggio e vincere al ballottaggio". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Fiorenza Sarzanini alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla. "Mi sono commosso quando Lula, in visita in Campidoglio, mi ha detto che avevano preso un impegno con Riad ma che Roma merita di vincere e quindi il Brasile voterà Roma", ha concluso. Il concorrente principale, a cui si è riferito il sindaco, è Riad, capitale dell'Arabia Saudita. (Rer)