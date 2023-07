Roma: Gualtieri, essere sindaco sfida bella e impegnativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Rispetto all'incarico da ministro "fare il sindaco è una sfida bellissima ma diversa. Al cittadino puoi spiegare quello che stai facendo ma fino a quando il servizio non funziona è arrabbiato e ha ragione. Quindi serve tranquillità psicologica, capacità di affrontare le emergenze ma senza smarrire la progressione delle cose grosse. Bisogna mantenere una stabilità per centrare obiettivi ambiziosi, Roma avrà gli impianti per i rifiuti, metropolitane funzionanti, case popolari e tutto quello che serve a una grande capitale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Fiorenza Sarzanini alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla. (Rer)