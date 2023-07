Usa: repubblicani pubblicano documento Fbi su presunta corruzione di Biden e del figlio Hunter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano ha pubblicato la copia di un documento del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in cui viene descritto un tentativo di corruzione che coinvolge il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione di Barack Obama. Nel documento, pubblicato dal senatore Chuck Grassley e dai repubblicani nel Comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, vengono descritte le interlocuzioni tra l’agenzia e una fonte confidenziale non specificata. Il materiale è stato consegnato al Congresso nelle ultime settimane, dopo che i repubblicani hanno minacciato di accusare il direttore del Fbi di oltraggio al Congresso se non avesse fornito la documentazione. Le affermazioni della fonte, mai dimostrate, coinvolgono Joe Biden, il figlio Hunter e l’ex procuratore generale ucraino, Viktor Shokin. In particolare, si fa riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate da Joe Biden, che all’epoca della sua vicepresidenza ha accusato Shokin di corruzione, minacciando di bloccare finanziamenti per un miliardo di dollari all’Ucraina se le autorità non avessero disposto il licenziamento del procuratore. All’epoca, l’ufficio di Shokin stava portando avanti una indagine nei confronti della compagnia energetica ucraina Burisma, che all’interno del suo consiglio di amministrazione aveva anche Hunter Biden. Secondo la fonte confidenziale, il fondatore di Burisma, Mykola Zlochevsky, avrebbe preso il secondogenito di Biden nel Cda proprio per evitare problemi con la giustizia alla sua azienda. L’amministratore delegato avrebbe anche inviato “milioni di dollari” all’attuale presidente Usa e a suo figlio. Dettagli che non sono mai stati provati, anche se secondo la fonte esisterebbero almeno due registrazioni audio a dimostrazione delle sue affermazioni. La Casa Bianca ha già smentito qualsiasi coinvolgimento di Biden nella vicenda. “È incredibile come il Partito repubblicano, nel tentativo di colpire il presidente Biden e la sua famiglia, stia facendo riferimento ad informazioni mai dimostrate, che i suoi stessi esponenti hanno detto di dover prendere con le pinze”, ha detto in una nota Ian Sams, uno dei portavoce della Casa Bianca, ricordando che le informazioni fornite dalla fonte sono già state esaminate (senza alcun risultato concreto) dall’amministrazione Trump. (Was)