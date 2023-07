Usa: censura di Stato, Kennedy Jr. testimonia alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. ha testimoniato alla Camera dei rappresentanti Usa in merito al presunto ruolo dello Stato federale nella censura dei contenuti sui social media, di cui Kennedy si proclama da tempo vittima in prima persona. L'audizione programmata dalla sottocommissione della Camera sull'utilizzo politico del governo federale si è concentrata sul ruolo del governo federale nella censura di cittadini e residenti negli Stati Uniti, sulla causa intentata dall'amministrazione del presidente Joe Biden contro una legge del Missouri sul diritto di detenzione delle armi da fuoco, e sul presunto coordinamento di agenzie federali e social media per censurare contenuti e limitare la libertà di parola, emerso dal cosiddetto "Twitter Gate". Durante il suo intervento, Kennedy ha ricordato di essere stato espulso da Youtube e dagli altri social media di Meta proprio durante il discorso con cui annunciava in diretta la propria candidatura. "Hanno dovuto coniare un nuovo termine, quello di 'malinformazione', perché non ho ma iscritto nulla senza corroborarlo di riferimenti contestuali e studi peer review", ha affermato Kennedy, respingendo anche l'etichetta di "no-vax" attribuitagli per le sue posizioni scettiche nei confronti del settore farmaceutico. (segue) (Was)