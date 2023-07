Usa: censura di Stato, Kennedy Jr. testimonia alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kennedy ha ascritto a presunte tattiche censorie anche le accuse di antisemitismo rivoltegli negli ultimi giorni, e contenute tra l'altro in una lettera bipartisan firmata da parlamentari di entrambi gli schieramenti politici: la polemica è stata innescata da recenti dichiarazioni del candidato democratico, che ha menzionato studi secondo cui il virus del Covid-19 sembra colpire in maniera più grave alcuni gruppi etnici - come gli afroamericani, circostanza questa più volte evidenziata anche dalla stampa Usa - e in maniera più lieve altre, tra cui "i cinesi e gli ebrei aschenaziti". Kennedy, che lo scorso aprile ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito democratico in vista delle elezioni presidenziali 2024, è stato riammesso da diversi social network proprio in virtù del suo status di candidato alla Casa Bianca: in precedenza era stato espulso dalla maggior parte dei social per le sue controverse posizioni in merito ai vaccini e alle politiche varate dal governo statunitense in risposta alla pandemia di Covid-19. Kennedy è noto da anni per dar credito a teorie come quella della presunta correlazione tra le vaccinazioni di massa e aumenti di patologie infantili come l'autismo: posizioni che sono valse a Kennedy l'etichetta di complottista e attivista anti-vaccini. (Was)