Corea del Sud: banca centrale, fattori strutturali gravano sulle esportazioni (2)

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una flessione del 15 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di luglio, dopo un calo del 6 per cento annuo nel mese di giugno. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal Servizio delle dogane coreano, che riflette una forte flessioni delle spedizioni di semiconduttori. I dati suggeriscono che il calo delle esportazioni coreane proseguirà a luglio per il decimo mese consecutivo, e potrebbe impiegare ancora alcuni mesi per imboccare la via della ripresa. (Git)