Imprese: Dassault Aviation, in primo semestre 2023 commessein calo di dieci volte su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 Dassault Aviation ha registrato commesse per 1,68 miliardi di euro, dieci volte di meno rispetto a quelle ricevute nello stesso periodo del 2022. Lo ha annunciato il gruppo francese. L'emittente televisiva "BfmTv" sottolinea che il calo degli ordini è la conseguenze di un primo semestre del 2022 "eccezionale", con 80 caccia Rafale per gli Emirati Arabi Uniti e sei per la Grecia. Le commesse dovrebbero "aumentare entro la fine dell'anno", ha spiegato il presidente di Dassault Aviation, Eric Trappier, ricordando gli acquisti che dovrebbero arrivare dall'India e dall'Indonesia.(Frp)