Brasile: Nestlé investirà 502 milioni di euro per produzione cioccolato e biscotti (4)

- Nonostante la già solida posizione nel mercato del cioccolato e dei biscotti in Brasile, la valutazione di Nestlé è che c'è ancora spazio per la crescita. Il consumo annuo pro capite di cioccolato nel paese è di 3,6 chili, mentre paesi europei, come Germania, Austria e Svizzera, registrano un volume di circa 8 chili. La produzione di cioccolato in Brasile nel primo trimestre è stata di 219 mila tonnellate, che rappresenta un aumento del 9,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La produzione di biscotti è diminuito del 2,3 per cento nel confronto annuale, a 1,5 milioni di tonnellate. Di contro il fatturato è stato di 29,2 miliardi di real (5,4 miliardi di euro) in aumento del 22 per cento rispetto al 2021. (Brb)