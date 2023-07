Difesa: Cdm approva ddl sindacati e revisione strumento militare nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 19:10 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta dei ministri della Difesa, Guido Crosetto, dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di revisione dello strumento militare nazionale, nonché di termini legislativi. Per la parte relativa alla difesa il testo consente al governo di esercitare le deleghe legislative recate: dall’articolo 9, comma 15 della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all’esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente; dall’articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h) della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, in scadenza il prossimo 28 agosto 2023. (segue) (Com)