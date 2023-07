© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne italiano con precedenti di polizia è stato gambizzato, oggi pomeriggio, in via del Trullo a Roma. L’uomo è stato colpito alla gamba destra da un solo colpo di arma da fuoco. L’agguato è stato portato a termine poco prima delle 19 in strada. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale al San Camillo. Sul posto stanno indagando gli agenti della Squadra mobile e della polizia scientifica. (Rer)