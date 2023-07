Incidenti: Gualtieri, tema principale è cambio culturale, chi guida non deve bere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sulla sicurezza stradale "c'è una parte culturale importantissima e per questo abbiamo avviato una serie di campagne di sensibilizzazione. Non è successo quello che è successo con la cintura di sicurezza e con il divieto di fumo al chiuso, concetti che subito dopo le leggi sono diventati parte della cultura e delle abitudini. Il concetto per il quale quando si beve non si guida non è passato culturalmente. Poi c'è il tema dei vigili che sono pochi e di età avanzata. Stiamo facendo un concorso e li stiamo assumendo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Fiorenza Sarzanini alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla. (Rer)