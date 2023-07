Libia: Consiglio degli anziani Grande Tripoli, lasciare il petrolio fuori dai conflitti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli anziani e dei notabili della Grande Tripoli ha lanciato un appello a tenere fuori il petrolio, risorsa di sostentamento di tutta la popolazione, dai conflitti politici in corso. In un comunicato, il Consiglio ha condannato le minacce fatte nei giorni scorsi dal leader della tribù Al-Zawiya, "Al-Senussi Al-Haliq", di tagliare le acque del fiume artificiale dalla capitale, sottolineando che quest'ultima è diventata una figura sgradita per visitare Tripoli. Al-Senussi Al-Haliq è un candidato alla presidenza e il leader della tribù Zuwayya. Il Consiglio ha invitato le autorità giudiziarie e l'Ufficio del Procuratore generale a emettere mandati di arresto contro coloro che hanno chiuso i giacimenti petroliferi e l'acqua, o incitato a eventi che danneggiano i libici. Il Consiglio ha invitato tutti i libici a rinunciare a tale comportamento e a fare fronte comune contro rapimenti. (Lit)