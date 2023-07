Brasile: Nestlé investirà 502 milioni di euro per produzione cioccolato e biscotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svizzera Nestlé investirà 2,7 miliardi di real (l'equivalente di circa 502 milioni di euro) nel quadriennio 2024-2026 per migliorare la produzione di prodotti a base di cioccolato e biscotti in Brasile. Lo riferisce il vicepresidente del settore biscotti e cioccolato dell'azienda per il Paese, Patricio Torres, in un'intervista con "Valor Economico". L'obiettivo è modernizzare ed espandere le linee di produzione attualmente operative. L'importo annunciato è un "investimento molto elevato", ha sottolineato il dirigente, se si considera che nel triennio precedente, l'importo destinato a cioccolatini e biscotti è stato di 1 miliardo di real (186 milioni di euro) quasi un terzo del nuovo budget. (segue) (Brb)